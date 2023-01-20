انت الان تتابع خبر منح جوازات سفر دبلوماسية للمنتخب العراقي والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-20 | 19:52
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وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بمنح جوازات سفر دوبلماسية لكل افراد المنتخب العراقيتكريماً لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25.
وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية وجه بمنح جوازات سفر دوبلماسية لكل افراد المنتخب العراقي تكريماً لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25".
ورفع اسود الرافدين كأس خليجي 25، يوم امس الخميس، بعد فوزهم على عمان في المباراة النهائية 3-2، والتي أقيمت بملعب"جذع النخلة" في محافظة البصرة.