شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: الأحزاب السياسية تتفاعل مع الحوار الوطنى بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، منذ أن دعا الرئيس السيسى للحوار الوطنى بدأ بالفعل حوار بين الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين وأى شخص لديه فكرة يريد أن يقدمها لصالح مصر، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية تتفاعل مع الحوار الوطنى بشكل كبير.

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجهود الذى يبذل فى الحوار الوطنى كبير، حيث يوجد 100 ألف قضية ومقترح وموضوع يتم دراسته ومراجعته وتجميع هذه الموضوعات معا كى يتم تصنيفها.

وأشار إلى أن بيان الحوار الوطنى بأن هناك 19 محورا وبهم 100 قضية، وهى تحتاج سنين وليس سنة فقط، لافتا إلى أنه من المهم أن نتوصل لمخرجات متميزة تهم المواطن المصرى وتغطى جميل المشكلات، مضيفا أننا لا نريد أن نسلم أذاننا للأشخاص المغرضين الذين يتحدثون بكلام هدام، مؤكدا أننا نبنى دولة بقيادة الرئيس السيسى الذى يبذل جهدا كبيرا مع الحكومة والإنجازات التى تتم.

وفى وقت سابق، أعلن حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، الانعقاد الدائم لحين الانتهاء من جلسات الحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر، إن جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الأحزاب المصرية وحزب إرادة جيل بصفة خاصة يولون للحوار الوطنية أهمية كبيرة، نظرا لأن الذى دعا إليه هو أب المصريين جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيدا بأداء القائمين على إدارة الحوار الوطنى، مؤكدا أن التاريخ سوف يذكر وقفتهم بجوار الوطن.

وتوقع "مطر" أن يكون للحوار الوطنى مخرجات تتسم برؤية شاملة لحل جميع الأزمات والمشكلات التى توجه البلاد خلال الفترة العصيبة الحالية بسبب ما يحدث فى العالم من أزمات وكوارث تشبه أجواء الحروب العالمية التى شهدها العالم.