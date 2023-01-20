اخبار العالم

الادعاء الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من نادي يوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الادعاء الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من نادي يوفنتوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444987-638098300052439729.jpg

2023-01-20 | 17:43

الادعاء الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من نادي يوفنتوس

المصدر:

408 مشاهدة

طالب أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية، اليوم الجمعة، بخصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين.
وجاء الطلب خلال جلسة استماع عقدت، اليوم، للنظر في تعامل يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، وعدد من الأندية مع صفقات انتقال اللاعبين.

وأكد مصدر مضطلع ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية بشأن طلب خصم النقاط من يوفنتوس، ولن تواجه أندية أخرى عقوبة بهذه القسوة.


كما طالب جوزيبي كيني، ممثل الادعاء في كرة القدم، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولّي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرًا، وإيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي، لمدة 20 شهرًا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط خلف نابولي المتصدر بعد 18 مباراة.

وباراتيتشي هو مدير الكرة في توتنهام هوتسبير المنافس في الممتاز.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة.


وسيقدم يوفنتوس والأندية الأخرى دفاعها، اليوم الجمعة، قبل أن تتوصل المحكمة المختصة بكرة القدم لحكمها.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا