شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يرفض رحيل مبابي إلى الريال وشرط وحيد يفصله عن ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا أثليتك البريطانية عن عدم وجود أي نية لبيع باريس مهاجمها كيليان مبابي فى الفترة المقبلة إلى ريال مدريد، الشئ الذي طمئن مسئولي ليفربول، بعدما قاموا بالإستفسار عن موقف اللاعب من الرحيل عن الفريق الفرنسي فى الصيف المقبل مثلما تردد فى الآونة الأخيرة.

وأفادت التقارير أن ليفربول قد طلب التعاقد مع اللاعب بالفعل من باريس بعدما علم بإستحالة رحيل اللاعب إلى الريال، قبل أن يقرر باريس عرض اللاعب للبيع لفريق الريدز فقط مقابل 400 مليون يورو، إذا ما أراد الفريق الإنجليزي التعاقد مع اللاعب.

ويري مسئولي باريس أن المبلغ المطلوب فى مبابي ليس كبيرًا، فى ظل ما قدمه اللاعب فى كأس العالم، وتخطيه لنجوم عالميين فى ذلك السن الصغير، مما يجعل ليفربول يستثمر فى اللاعب مستقبلا بشكل كبير.



ليفربزل يتعرض للصدمة من طلب باريس

وفى الجانب الآخر، يري مسئولي ليفربول أن المبلغ المطلوب من أجل رحيل مبابي كبير للغاية على خزانة الفريق، حيث يأمل مسئولي" الريدز " فى تقليل المقابل المادي للصفقة، على أن يتم حسمها ب 300 مليون يورو فقط.



عرض ليفربول الأخير من أجل مبابي

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن ليفربول لن يتمكن من سداد المزيد من أجل اللاعب، حيث يعد مبلغ ال 300 مليون يورو، هو الأكبر فى تاريخ الدوري الإنجليزي حال إتمامها بذلك المبلغ المالي الضخم، مع إمكانية وضع نسبة 20٪ للفريق الباريسي من إعادة بيع اللاعب.