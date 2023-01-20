شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. خطة السيتي لإفساد إنتقال جوندوجان إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ذا أثليتك مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمستقبل جوندوجان من الإنتقال إلى برشلونة مثلما تردد فى الساعات الأخيرة، حيث أكدت الصحيفة على مسئوليتها الشخصية أن اللاعب لم يوقع عقود إنضمام إلى برشلونة بعد، ولكن لم تنفي بشكل قاطع وجود مفاوضات متقدمة مع اللاعب من الجانب الكتالوني.

وأفادت التقارير أن السيتي يضع خطة محكمة لعدم رحيل جوندوجان عن صفوف السماوي فى الصيف المقبل، حيث يظن مسئولي الفريق أن تجديد التعاقد مع جوارديولا خلال الفترة المقبلة سيساعد على بقاء اللاعب بشكل كبير، لا سيما فى ظل العلاقة القوية التى تجمع اللاعب بالمدرب الإسباني.



السيتي يواصل الضغط على جوندوجان

وأكدت بعض المصادر القوية داخل السيتي أن مسئولي الفريق يتبعون سياسة الضغط على اللاعب، من أجل إقناعه بفكرة البقاء مع الفريق وعدم الرحيل إلى برشلونة، فى الوقت الذي يستعد فيه مسئولي السماوي لرفع قيمة راتب اللاعب بالعقد الجديد بصورة كبيرة.



جوندوجان يحدد موقفه من الرحيل

وأشارت التقارير أنه على الرغم من محاولات السيتي المستمرة مع اللاعب من اجل البقاء داخل صفوف الفريق، إلا أن اللاعب يصر على خوض تحدي جديد داخل صفوف البلوجرانا فى الموسم الجديد، بعدما عاد الأخير لمنصات التتويج مؤخرًا مرة أخري.