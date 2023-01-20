شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستقر على بديل مفاجئ ل صلاح فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بدأ رحلة التخطيط لإيجاد بديل مناسب للنجم المصري محمد صلاح، تحسبا لرحيل اللاعب فى نهاية الموسم الجاري إلى باريس مثلما تردد فى الآونة الأخيرة.

وأفادت التقارير أن ليفربول يرصد التعاقد مع محرز كبديل للنجم المصري محمد صلاح، يأتي ذلك بعد تألق النجم الجزائري الملحوظ رفقة الفريق السماوي هذا الموسم بشكل ملحوظ، وإستعادته لجزء كبير من مستواه.

ولكن تبقي الأمور التفاوضية بين الفريقين حول إستقدام اللاعب ليست بهذه السهولة، خاصة أن كلا الفريقين يمر بظروف صعبة هذا الموسم، الأمر الذي كشف حاجة الفريقين للعديد من التدعيمات الجديدة، وليس بيع أعمدة الفريق الأساسية.



محرز يرفض ليفربول من اجل جوارديولا

وأكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب أن محرز يرفض التواجد ضمن صفوف ليفربول من اجل علاقته القوية التى تجمعه بمدربه الحالي بيب جوارديولا، والذي أصبح اكثر إقتناعًا بإمكانيات اللاعب، بعدما فضل بقاء اللاعب عن النجم الإنجليزي رحيم سترلينج فى نهاية الموسم الماضي.

ويري محرز أنه قد تأقلم مع الوضع الحالي فى السيتي، كونه أحد أعمدة الفريق الأساسية، والذي يتواجد بشكل مستمر رفقة الفريق السماوي هذا الموسم، الشئ الذي يدفعه لعدم خوض هذه المرحلة.