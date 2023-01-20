انت الان تتابع خبر صقور الجو يدمرون اربعة اوكار لـ "داعش" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبإشراف من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، من رصد اربعة أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز".وأضافت: "نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية".