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رسميا.. برشلونة يعلن انتقال ديباي الى أتلتيكو مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444977-638098224385766246.jpg

2023-01-20 | 15:38

رسميا.. برشلونة يعلن انتقال ديباي الى أتلتيكو مدريد

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أعلن نادي برشلونة الاسباني رسميًا، اليوم الجمعة، عن انتقال مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي إلى نادي أتلتيكو مدريد.
وقال النادي الكتالوني عبر "تويتر": "توصل برشلونة وأتليتكو مدريد إلى اتفاق لنقل اللاعب ممفيس ديباي مقابل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون متغيرات، تتضمن الاتفاقية خيار شراء تفضيلي ولكن ليس إلزاميًا للاعب يانيك كاراسكو".

وانضم ديباي لبرشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وواجه اللاعب الدولي الهولندي مشكلات بسبب الإصابة.

وسجل ديباي 14 هدفًا في 42 مباراة مع برشلونة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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