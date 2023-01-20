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انت الان تتابع خبر رسميا.. برشلونة يعلن انتقال ديباي الى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444977-638098224385766246.jpg
2023-01-20 | 15:38
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أعلن نادي برشلونة الاسباني رسميًا، اليوم الجمعة، عن انتقال مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي إلى نادي أتلتيكو مدريد.
وقال النادي الكتالوني عبر "تويتر": "توصل برشلونة وأتليتكو مدريد إلى اتفاق لنقل اللاعب ممفيس ديباي مقابل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون متغيرات، تتضمن الاتفاقية خيار شراء تفضيلي ولكن ليس إلزاميًا للاعب يانيك كاراسكو".
وانضم ديباي لبرشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وواجه اللاعب الدولي الهولندي مشكلات بسبب الإصابة.
وسجل ديباي 14 هدفًا في 42 مباراة مع برشلونة.
وانضم ديباي لبرشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وواجه اللاعب الدولي الهولندي مشكلات بسبب الإصابة.
وسجل ديباي 14 هدفًا في 42 مباراة مع برشلونة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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