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متوجها الى بغداد.. وفد المنتخب الوطني يغادر البصرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444976-638098218981445136.jpg
خليجي 25

2023-01-20 | 15:27

متوجها الى بغداد.. وفد المنتخب الوطني يغادر البصرة (صور)

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1,122 مشاهدة

تنشر الخليج 365، صورا لوفد المنتخب الوطني من داخل صالة المغادرة في مطار البصرة متوجها الى بغداد وسط استعدادات لاستقبالهم في ساحة الاحتفالات للاحتفال بتتويجهم بلقب كأس الخليج.

الصور ادناه:

 

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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