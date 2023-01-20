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انت الان تتابع خبر متوجها الى بغداد.. وفد المنتخب الوطني يغادر البصرة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444976-638098218981445136.jpg
خليجي 25
2023-01-20 | 15:27
المصدر:
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تنشر الخليج 365، صورا لوفد المنتخب الوطني من داخل صالة المغادرة في مطار البصرة متوجها الى بغداد وسط استعدادات لاستقبالهم في ساحة الاحتفالات للاحتفال بتتويجهم بلقب كأس الخليج.
الصور ادناه:
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد