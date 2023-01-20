متوجها الى بغداد.. وفد المنتخب الوطني يغادر البصرة (صور)

تنشر الخليج 365، صورا لوفد المنتخب الوطني من داخل صالة المغادرة في مطار البصرة متوجها الى بغداد وسط استعدادات لاستقبالهم في ساحة الاحتفالات للاحتفال بتتويجهم بلقب كأس الخليج.

الصور ادناه: