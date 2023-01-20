بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات

وكان المنتخب الوطني قد توج بلقب بطولة الخليج الخامسة والعشرين على حساب نظيره المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإقامة احتفال جماهيري لأبطال منتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد احتفاء بتتويجهم بالقب الخليجي.

