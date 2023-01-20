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بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد. https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444974-638098201005398848.jpg
خليجي 25

2023-01-20 | 14:59

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تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد.
وكان المنتخب الوطني قد توج بلقب بطولة الخليج الخامسة والعشرين على حساب نظيره المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإقامة احتفال جماهيري لأبطال منتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد احتفاء بتتويجهم بالقب الخليجي.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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