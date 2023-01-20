انت الان تتابع خبر بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد. https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444974-638098201005398848.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-20 | 14:59
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تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، استعدادات المواطنين لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد.
وكان المنتخب الوطني قد توج بلقب بطولة الخليج الخامسة والعشرين على حساب نظيره المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإقامة احتفال جماهيري لأبطال منتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد احتفاء بتتويجهم بالقب الخليجي.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإقامة احتفال جماهيري لأبطال منتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات وسط بغداد احتفاء بتتويجهم بالقب الخليجي.