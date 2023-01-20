استدعاء بطولات زائفة.. رد شديد اللهجة من الخارجية المصرية على تصريحات حسن نصرالله بشأن مصر

الشارقة - اميمة ياسر - علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.

جاء ذلك ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول تصريحات نصرالله.

وكان أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد هاجم الدولة المصرية في تصريحاته أمس، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراقبة الوضع الاقتصادي بها.

وقال حسن نصر الله في خطاب له: "أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع "إسرائيل، فهل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وأضاف نصر الله: "دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟".

وقال: "الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز".