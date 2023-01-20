شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة والسلامة فى مقدمة أولويات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الاجتماع الختامي للجنة التفتيش الدولية، الذى تم خلاله تجديد اعتماد شهادة الأيوزا، وذلك بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد موسي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار جون الياس مستشار وزير الطيران، والطيار محمد بدوى موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من المعنيين بهذا المجال بالشركة.

وخلال الاجتماع أكد الفريق محمد عباس، أن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته تطبيق استراتيجية ترتكز على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وفقاً للأهداف التي وضعتها وزارة الطيران المدني، والتي تتمثل في تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأعلى معدلات الكفاءة والتميز بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وتقدم وزير الطيران بالشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات بمصر للطيران، مشيداً بالمجهود الكبير الذى بذلوه وكذلك فريق العمل من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذى توج بنجاح الشركة فى اجتياز تفتيش الأيوزا بدون أية ملاحظات مما يؤكد التزام مصر للطيران بكافة المعايير الدولية في السلامة والجودة فى كل تخصصات صناعة النقل الجوى.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن روح فريق العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هى الدافع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف زكريا أن تجديد شهادة الأيوزا جاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش والمراجعة على كافة أدلة العمل بالشركات وآلية تطبيقها بما يضمن فاعليتها وملاءمتها للتشغيل بكافة الأنشطة، مؤكدا أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يُعد دليلاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشاد فريق التفتيش الدولى بالتزام مصر للطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أى ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.