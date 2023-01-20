تخطت الـ 11 ألف.. أمريكا تكشف سر تعطل جميع رحلات الطيران على مستوى البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الخميس، سر تعطل رحلات الطيران بجميع أنحاء البلاد، في 11 يناير الجاري.

وقالت الإدارة، في بيان نقله موقع "العين" الإخباري، إن "موظفين متعاقدين حذفوا ملفات دون قصد، مما عطل نظام الكومبيوتر الرئيسي وأوقف جميع الرحلات المغادرة على مستوى البلاد، والتي تخطت 11 ألف رحلة جوية".

وأضاف البيان أن بعد المراجعة "فإن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية، ولم يوجد أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة حتى الآن".

وتسبب الخطأ، الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين، في وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.