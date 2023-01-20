انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي معدلات الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أمس الخميس إن البنك المركزي الأميركي سيقر المزيد من رفع معدلات الفائدة، وإنه يرى علامات على أن الضغوط التضخمية ربما بدأت في التراجع من مستوياتها بالغة الارتفاع.

وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الآخرين عن دعمهم لتحول نزولي في وتيرة رفع معدلات الفائدة.

بحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 86.64 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار الخام الأميركي 54 سنتا إلى 80.87 دولار للبرميل، بزيادة 0.7 بالمئة.



ويتجه خاما القياس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق كلاهما مرتفعا بنسبة واحد بالمئة أمس الخميس، بالقرب من أعلى مستويات إغلاق لهما منذ الأول من ديسمبر.

في الوقت نفسه يتجه مؤشر الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ويجعل ضعف الدولار النفط الخام، المسعر بالعملة الأميركية، أرخص للمشترين في الخارج.

ومما دعم الأسعار أيضا، ارتفاع الطلب الصيني على النفط بنحو مليون برميل يوميا إلى 15.41 مليون برميل يوميا في نوفمبر عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، وذلك وفقا لأحدث أرقام الصادرات التي نشرتها مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

و قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في الإمدادات في 2023 جراء انتعاش الاقتصاد الصيني والصعوبات التي تواجه صناعة النفط الروسية في ظل العقوبات.

