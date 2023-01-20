شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منعطف جديد أكثر خطورة.. مساعدات عسكرية غربية "غير مسبوقة" إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهدت 9 دول من بينها بريطانيا وبولندا وهولندا، بمواصلة تقديم "حزمة غير مسبوقة من التبرعات" بما في ذلك دبابات لمساعدة أوكرانيا.

وحذّر الكرملين من أنّ تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدّي إلى تصعيد خطر للنزاع.

وقالت الدول التسع في بيان مشترك: "نلتزم بالسعي الجماعي لتقديم حزمة غير مسبوقة من التبرعات، بما في ذلك دبابات ومدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومركبات مشاة قتالية، لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية".

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وأدلى به وزراء دفاع بريطانيا واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وممثلون عن الدنمرك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا عقب اجتماع في إستونيا.

وكررت أوكرانيا، الخميس، مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها دبابات و"التوقف عن الارتجاف أمام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيدا مع موسكو.

ووجّه وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك "نداء إلى كلّ الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير"

وذكر الوزيران في البيان 12 دولة، بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز ليوبارد.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا دبابات ثقيلة من صنعها.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. كأن يقول أحدهم +سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر".

ودبابات "ليوبارد" الألمانية هي من الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي التي تطلبها كييف من حلفائها، ويقول الخبراء إنّها ستكون حاسمة في المعارك المقبلة في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلّا في حال أرسلت الولايات المتحدة دبابات "ابرامز".

غير أنّ واشنطن ليست مستعدّة لتزويد أوكرانيا هذه الدبابات القتالية القوية، حسبما أكد الأربعاء مسؤول كبير في البنتاغون، مبرّرًا هذا الرفض بمسائل تتعلّق بالصيانة والتدريب، من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأميركي في هذا الشأن في المستقبل.

وأشار النائب الأمريكي غريغوري ميكس إلى أنّ المستشار الألماني أولاف شولتس يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وألمانيا دباباتهما معًا إلى أوكرانيا، وقال "يجب أن تكون الولايات المتحدة وألمانيا (معًا)، لا شك في ذلك".

والجمعة، سيجتمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين في الدول الغربية التي تقدّم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إضافة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في رامشتاين في ألمانيا، وسيكون هذا الاجتماع الثالث من نوعه.

وقررت السويد تزويد أوكرانيا مدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

وسترسل السويد التي تخلت منذ بدء العملية على أوكرانيا عن عقيدتها عدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حربا، أيضا خمسين دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز سي في-90 فضلا عن صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز "ان لو" على ما أكدت الحكومة.

وقررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع سيزر بعيدة المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وفي المقابل، حذّر الكرملين من أنّ تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدّي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلّح بين موسكو وكييف.

تضاعف القوات الروسية، بدعم من مجموعة فاغنر المسلّحة، جهودها للاستيلاء على مدينة باخموت في منطقة دونيتسك حيث تدور معارك دامية منذ عدة أشهر.

وأحرزت القوات الروسية تقدمًا بسيطًا على الأرض، بحيث استولت على جزء كبير من مدينة سوليدار المجاورة.