بوريل: إشارة موسكو إلى المحرقة في ملف أوكرانيا «غير مقبولة ومعيبة»

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أنّه «من غير المقبول والمعيب» أن تشير موسكو إلى المحرقة للتنديد بدعم الدول الغربية لأوكرانيا و«تبرير عدوانها غير المشروع» على هذا البلد.

قال المسؤول في بيان «التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واتهم فيها الغرب بالبحث عن حل نهائي لروسيا في غير محلها وتقلل من الاحترام وتدنس ذكرى ستة ملايين يهودي وضحايا آخرين قتلوا بشكل منهجي خلال المحرقة».

وكان لافروف أعلن الأربعاء في مؤتمر صحافي أن مهمة التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة تكمن في إيجاد «حل نهائي للمسألة الروسية. فكما أراد هتلر حل المسألة اليهودية، يقول القادة الغربيون الآن بدون لبس إن هزيمة استراتيجية يجب أن تلحق بروسيا».

واعتبر الإسباني جوزيب بوريل أن «تلاعب النظام الروسي بالحقيقة لتبرير عدوانه غير المشروع على أوكرانيا وصل إلى مستوى متدن جديد غير مقبول وحقير».