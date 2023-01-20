شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطور قطاع الاتصالات حتى 2022؟.. مذكرة أمام "النواب" توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت مذكرة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، التطور الذى شهده السوق المصرى فى قطاع الاتصالات خلال الفترة (1998 وحتى 2022).

ونستعرض فى هذا الصدد، هذا التطور على النحو الآتى:

1- النشأة (1998) :

- تم إنشاء مرفق تنظيم الاتصالات

- تحويل هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات

- تم دخول شركتى (مصر- فون / كليك)، فودافون وموبنيل السوق المصري

2- التشريع (2003):

- تم صدور قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003

- تحويل مرفق تنظيم الاتصالات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

3- خدمات الجيل الثالث (2006) :

- منح رخصة للمشغل الثالث للتليفون المحمول ودخول خدمات الجيل الثالث إلى مصر

- تبعه حصول شركتى فودافون وموبينيل على ترخيص خدمات الجيل الثالث فى 2007

- أصبحت شركة اتصالات مصر منافس فى خدمة الاتصالات الدولية.

4- خدمات الجيل الرابع (2016):

- حصول الشركة المصرية للاتصالات على ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول

- حصول شركات المحمول على ترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي

- حصول الشركات الاربعة على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول.

5- التطور فى الخدمات (2021):

- إصدار الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.

- إصدار الإطار التنظيمى لإنشاء وتأجير ابراج الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية

- إصدار الإطار التنظيمى لإنترنت الاشياء.

- إطلاق استراتيجية حقوق المستخدمين

6- جذب الاستثمارات (2022):

- منح الشركة المصرية للاتصالات تراخيص خدمات الجيل الثاني

- جذب شركات عالمية للاستثمار فى مصر ووضع مصر كمركز محورى لمراكز البيانات