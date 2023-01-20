شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بغضب شديد عقب فوز فريقه أمام نظيره توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب نهاية اللقاء: لعبنا جيدًا في الشوط الأول والثاني، لكن بأداء نفتقر فيه إلى الشجاعة والعاطفة والرغبة في الفوز منالدقيقة الأولى، نفس الشيء مع مشجعي مانشستر سيتي، صمتوا لمدة 45 دقيقة، أريد عودة مشجعينا!.

وأكد: نحن بعيدون كل البعد عن القدرة على المنافسة على أعلى مستوى.

وأضاف: لدينا خصم وهو آرسنال يملك القوة، عقدان من الزمن دون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا أشرح الواقع، كل شيء مريحللغاية في مانشستر سيتي، لكن الخصم لن ينتظرك، علينا أن نستعيد طاقتنا والطريقة الإيجابية لنكن معًا.

وتابع: لا أتعرف على فريقي، فقد كان لديهم سابقًا الشغف والرغبة في الجري.

واستطرد: نحن بعيدون عن الفريق الذي كان لدينا في المواسم السابقة، هل تعتقد أن هذه العودة ستحدث في كل مرة؟ لن تفعل ذلك.

وأشار: اليوم كنا محظوظين، إذا أردنا الفوز بشيء ما أو المنافسة، لكننا نشكو ونشتكي، ونشتكي، فليس هناك فرصة للفوز بأي شيء.

وختم: هل تعتقد أننا سنقلص الفارق مع آرسنال بالطريقة التي نلعب بها؟ مستحيل.