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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف هالاند للسيتي

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محمد الفلاح - نجح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من إحراز هدف لفريقه في شباك توتنهام، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وبهدف هالاند الذي أحرزه، رفع رصيده التهديفي إلى 22 هدف، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف هالاند

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 15 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفا.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

محمد صلاح، ، 7 أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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