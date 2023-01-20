شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف هالاند للسيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من إحراز هدف لفريقه في شباك توتنهام، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وبهدف هالاند الذي أحرزه، رفع رصيده التهديفي إلى 22 هدف، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف هالاند

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 15 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفا.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.