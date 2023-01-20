شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لرحيل ديباي..برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يرغب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي في التعاقد مع العديد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ديباي يقترب من الرحيل عن برشلونة



واقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ديباي من الرحيل عن صفوف الفريق والتعاقد مع نادي أتليتكو مدريد.

تشافي يرغب في تعويض ديباي

ويرغب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي في تعويض رحيل لاعب الفريق ممفيس ديباي خلال الفترة القادمة.

ويريد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي التعاقد مع لاعب فريق الكرة بنادي وولفرهامبتون جونسالو جيد يش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وفتح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون جولين باب الرحيل للاعب جونسالو جيديش خلال الفترة القادمة.