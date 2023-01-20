شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى حركات الإسلام السياسى: بداية فكر التكفير كان على يد حسن البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الكتاتنى، الخبير في حركات الإسلام السياسى، إن فكر الإخوان متجمد وليس متجدد وهذا بشهادة القيادات التاريخية للإخوان، موضحا أن الجماعة واقفة على فكر حسن البنا وسيد قطب ولم تبتكر أو تجدد.

وأضاف الخبير في حركات الإسلام السياسى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القيادة التنظيمية للإخوان قيادة متجمدة ومتكلفة وليس بها أي مرونة، حيث لا يسمح بوصول لقيادة تتسم بالذكاء والمرونة.

ولفت الخبير في حركات الإسلام السياسى، إلى أن قيادة الإخوان هي قيادة متجمدة لها أجندة خاصة تنتصر للنظام الخاص والأفكار التي أسس لها سيد قطب، مشيرا إلى أن القيادة القطبية هي من تسيطر على الإخوان منذ عام 1995 من النظام الخاص حتى منصب المرشد.

وأوضح الخبير في حركات الإسلام السياسى، أن الإخوان تعتمد على السمع والطاقة ولا تسمح بالتفكير والمجادلة، مشيرا إلى أن بداية فكر التكفير كان على يد حسن البنا، ثم جاء سيد قطب ليرسخ فكر التفكير.