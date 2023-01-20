شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التحالف الوطنى للعمل الأهلي رسم ملحمة خدمية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أحدث نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة وطنية واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مبنية على قاعدة معلومات موحدة تستطيع من خلالها الوصول إلى المستحقين الفعليين للدعم.

وأضاف محمود عز فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :"خير التحالف الوطني للعمل الأهلي"، أن التحالف أصبح بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعمل الأهلي في مصر، وساهم في الأخذ بيد آلاف من الأسر المصرية الفقيرة، ومراعاة ظروف العديد من الأهالي من خلال القوافل سواء الطبية أو العلاجية أو التوعوية، مشيرا الى أنه استطاع رسم ملحمة خدمية متكاملة استهدفت النجوع والقرى التي كانت في أمس الحاجة إلى الوقوف بجانب الأهالي فيها وتقديم كافة أشكال المساعدات الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع بما في ذلك الأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي.

وتابع:" إنه قطار الخير الجديد الذي ينطلق في كل ربوع الوطن وأصبح ضلعا من أهم أضلاع الجمهورية الجديدة المبنية على احترام حقوق الإنسان ويحقق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وعليه مسئولية ضخمة خلال عام 2023 من أجل تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية حالياً بسبب الظروف والأوضاع العالمية والتي تسعى الدولة المصرية وتعمل على مواجهة تداعياتها والحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن والأسر المصرية".