شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يصدم بيب جوارديولا بعد اجتماع بينهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوندوجان من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جوارديولا يجتمع مع جوندوجان من أجل مناقشة ملف الرحيل



وكشفت تقارير صحفية ان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوارديولا اجتمع مع لاعب الفريق جوندوجان.

جوارديولا يطلب من جوندوجان عدم الرحيل



وأكدت التقارير الصحفية أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوارديولا طلب من اللاعب جوندوجان عدم الرحيل عن صفوف الفريق.

جوندوجان يرفض البقاء في السيتي



ورفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوندوجان البقاء في النادي الإنجليزي واقترب من الرحيل.



ومن المتوقع أن تكون وجهة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوندوجان هي برشلونة خلال الفترة القادمة.