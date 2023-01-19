توتنهام يتقدم على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء

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محمد الفلاح - انتهت أحداث الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونادي توتنهام بتأخر السيتي بهدفين مقابل لا شيء.

توتنهام تتقدم على مانشستر سيتي



استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام أن يحرز هدفين في مرمى مانشستر سيتي في الشوط الأول من زمن المباراة.

أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 44 من زمن المباراة الهدف الأول في مرمى مانشستر سيتي.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام إيمرسون رويال من إحراز الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.



بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز الخامس برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.