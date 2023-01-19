شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتحدث عن أسباب تراجع أداء ليفربول بالفترة الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توج منذ قليل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير الجاري داخل الريدز، وذلك بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال المباريات الأخيرة.

صلاح: يجب علينا القيام بعمل أفضل ونأمل أن تكون النتائج جيدة

وتحدث محمد صلاح، خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي لليفربول: "من الجيد دائمًا الفوز بها، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، نعلم جميعًا أنه يجب علينا القيام بعمل أفضل ونأمل أن تكون النتائج أفضل في المباريات القليلة القادمة".

وأضاف النجم المصري: "كان اللاعبون متحمسين للغاية بعد المباراة في ولفرهامبتون، لدينا مجموعة جيدة حقًا، واللاعبون في كل مكان يحاولون التمسك ببعضهم البعض ورفع بعضهم البعض، أعتقد أننا نتمتع بهذه الأجواء الجيدة في غرفة الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك في المباريات القادمة".

وأكد صلاح: "كما قلت سابقًا، لدينا مجموعة جيدة حقًا، لقد شاركت في ثلاثة أو أربعة فرق، لدينا مجموعة لا تصدق، أحاول دائمًا مساعدة اللاعبين الشباب، والأشخاص ذوي الخبرة يحاولون دائمًا التزام الهدوء في الموقف وننصح اللاعبين الشباب بالبقاء هادئين".

واختتم: "الوضع صعب، لكنني أعتقد أننا سنمر بذلك ونجعله أفضل".