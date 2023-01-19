شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توج النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر داخل الريدز.

صلاح أفضل لاعب لشهر يناير في ليفربول

وتعد هذه الجائزة الأولى للنجم المصري هذا الموسم في ليفربول، بعدما ظهوره بأداء كبير خلال الثلاثة مباريات الأخيرة مع فريقه رغم النتائج السلبية التي يقدمها الريدز خلال الموسم الجاري.

وتفوق محمد صلاح على أليسون بيكر في استطلاع رأي الجماهير للمطالبة بالجائزة في مركز تدريب أكسا مساء اليوم الخميس الموافق 19 من شهر يناير.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

وتقام أحداث مباراة ليفربول ضد نظيره نادي تشيلسي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد.