شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينيو يكشف حقيقة اقتراب رحيله عن ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول، بالكشف حقيقة رحيله عن صفوف فريقه الإنجليزي، عقب اقتراب انتهاء تعاقده.

وسوف ينتهي عقد فيرمينيو مع فريقه ليفربول، في نهاية صيف 2023 القادم.

وتحدث فيرمينيو لـ موقع "thisisanfield": إنه أمر لا يصدق أن تلعب كرة قدم عالية المستوى هنا مع لاعبين رائعين، نجوم اللعبة، أنا سعيدوأعتزم البقاء هنا ومساعدة نادي ليفربول.

وتابع: لا يوجد دوري آخر يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه حلم لجميع اللاعبين الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال، إنه تاريخ، إرثضخم، عندما حدث ذلك شعرنا بامتياز كبير، ممتنون لله لأنه أعطانا هذا.

وأضاف: تفكيرنا هو أنه علينا أن نواصل صنع التاريخ وترك إرث هنا في النادي طوال فترة وجودنا هنا، نحن نعمل بجد ونتطلع دائمًا للفوزبهذه المسابقات.