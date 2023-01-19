المملكة المتحدة سترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني الخميس في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز «بريمستون» لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وأكد بن والاس هذا الأمر إثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائه الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية.

وقال والاس «اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضاً 600 صاروخ بريمستون إضافي إلى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال».

وأعلنت لندن السبت إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

وبادر والاس ونظيره الإستوني هانو بيفكور للدعوة إلى اجتماع المانحين.

وتتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في أألمانيا.

وأضاف والاس الخميس «نحن هنا اليوم وسنكون غداً في رامشتاين لنفهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح شديد أننا سنواصل دعم أوكرانيا».

وتابع «لأنه اذا كان الرئيس بوتين يراهن على أننا سنتعب هذا العام فإنه يخطىء. سنضع خططاً لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه نحن هنا لمدى بعيد».

كذلك، دعا والاس روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا.