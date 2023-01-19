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محمد الفلاح - تنطلق اليوم مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونادي توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام



واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا تشكيل الفريق لمواجهة نادي توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيديرسون.



خط الدفاع: لويس، أكانجي، ستونز، آكي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، جريليش.

خط الهجوم: محرز، هالاند، جوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونادي توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.



بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز الخامس برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.