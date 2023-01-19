شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره توتنهام، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل توتنهام ضيفًا على مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، ببطولة البريمرليج.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، آكي.

خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، جريليش.

خط الهجوم: محرز، ألفاريز، هالاند.

البدلاء: أورتيجا، لابورت، ووكر، دي بروين، دياز، كانسيلو، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: رويال، داير، روميرو، ديفيز.

خط الوسط: هوبيرج، بريسيتش، بينانكور.

خط الهجوم: سون، كولوسوفيسكي، هاري كين.