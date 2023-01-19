اخبار العالم

وزير الداخلية يهنئ بفوز العراق بكأس خليجي 25

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يهنئ بفوز العراق بكأس خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، :"مبارك لكم، تستحقون وبجدارة ياابطال منتخبنا العراقي، وبارك الله بجميع الجهود التي بذلت لإنجاح بطولة خليجي 25".

واضاف :"الف مبارك للعراق وشعبة، و شكراً لقواتنا الأمنية على مابذلته في هذه البطولة ولكل من سعى لإنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي احتضنته بصرة العرب".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا