انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يهنئ بفوز العراق بكأس خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، :"مبارك لكم، تستحقون وبجدارة ياابطال منتخبنا العراقي، وبارك الله بجميع الجهود التي بذلت لإنجاح بطولة خليجي 25".

واضاف :"الف مبارك للعراق وشعبة، و شكراً لقواتنا الأمنية على مابذلته في هذه البطولة ولكل من سعى لإنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي احتضنته بصرة العرب".

