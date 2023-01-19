رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس استقالتها من منصبها رئيسة للوزراء وزعيمة لحزب العمال، في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، مؤكدة أنها لن تسعى لإعادة انتخابها.

ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية قول رئيسة الوزراء أرديرن في مؤتمر صحفي «لم يعد باستطاعتي مواصلة قيادة البلاد»، مضيفة «أعلم أنه سيكون هناك كثير من النقاش أعقاب هذا القرار «.

وقالت: «إن حزب العمال سيقوم بانتخاب زعيم جديد في 22 يناير الجاري»، معلنة أن الانتخابات العامة المقبلة ستجرى في 14 أكتوبر هذا العام، وستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين.