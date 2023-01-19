شكرا لقرائتكم خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس استقالتها من منصبها رئيسة للوزراء وزعيمة لحزب العمال، في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، مؤكدة أنها لن تسعى لإعادة انتخابها.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية قول رئيسة الوزراء أرديرن في مؤتمر صحفي «لم يعد باستطاعتي مواصلة قيادة البلاد»، مضيفة «أعلم أنه سيكون هناك كثير من النقاش أعقاب هذا القرار «.وقالت: «إن حزب العمال سيقوم بانتخاب زعيم جديد في 22 يناير الجاري»، معلنة أن الانتخابات العامة المقبلة ستجرى في 14 أكتوبر هذا العام، وستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.