روسيا تلوح بإشعال الحرب النووية

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وذكرت شبكة «روسيا اليوم»، أن التصريح جاء في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق «تيلجرام»، إذ كتب «كرر جمع السياسيين من الحمقى شعارات على غرار: لتحقيق السلام، يجب أن تخسر روسيا. لا يخطر ببال أي من هؤلاء التعساء استخلاص الاستنتاج البدائي التالي، وهو أن هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن استخدام الصواريخ النووية سيكون أحد خيارات بلاده. وقال إن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.وذكرت شبكة «روسيا اليوم»، أن التصريح جاء في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق «تيلجرام»، إذ كتب «كرر جمع السياسيين من الحمقى شعارات على غرار: لتحقيق السلام، يجب أن تخسر روسيا. لا يخطر ببال أي من هؤلاء التعساء استخلاص الاستنتاج البدائي التالي، وهو أن هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية».

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