شكرا لقرائتكم خبر اتهام مواطن أمريكي بالتجسس البيولوجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي فتح قضية جنائية ضد مواطن أمريكي، لم تسمه، لجمعه معلومات بيولوجية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جهاز الأمن الروسي، أنه يشتبه في أن الشخص جمع معلومات تجسس بشأن موضوعات بيولوجية، ولم يذكر تقرير تاس ما إذا كان المواطن الأمريكي قد احتجز أم لا.

وكثيرا ما يتهم المسؤولون الروس الولايات المتحدة بالسعي إلى إنشاء أسلحة مستهدفة بيولوجية، وهو ما تنفيه واشنطن وتصفه بالأمر السخيف.