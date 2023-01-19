اتهام مواطن أمريكي بالتجسس البيولوجي

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جهاز الأمن الروسي، أنه يشتبه في أن الشخص جمع معلومات تجسس بشأن موضوعات بيولوجية، ولم يذكر تقرير تاس ما إذا كان المواطن الأمريكي قد احتجز أم لا.وكثيرا ما يتهم المسؤولون الروس الولايات المتحدة بالسعي إلى إنشاء أسلحة مستهدفة بيولوجية، وهو ما تنفيه واشنطن وتصفه بالأمر السخيف.
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