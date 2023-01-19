شكرا لقرائتكم خبر سقوط 3 عناصر إرهابية.. ومأساة جديدة تهز تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات التونسية عن ضبط 3 عناصر إرهابية أبلغ بانتمائهم إلى منظمات متطرفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان، إنه في إطار ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة مصلحة التوقي من الإرهاب من ضبط عنصر خارج، أبلغ بانتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأضاف «إنه في ذات السياق ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة القبض على عنصر متطرف، بتهمة الإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات».

وتابع «إن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة تمكنت من التحفظ علي عنصر إرهابي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين».

على صعيد آخر، هزت مأساة جديدة تونس، بعدما توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام، إثر سقوطهم في حوض مائي مكشوف مخصص للري، في حادثة أليمة هزت ولاية سيدي بوزيد بتونس.