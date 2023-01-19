مسلحون يفجرون عبوة ناسفة بالقنيطرة السورية

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وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استمرار أزمة المحروقات الخانقة، التي تعيشها جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، رغم وصول عدد من ناقلات النفط.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين مجهولين فجروا أمس عبوة ناسفة في محطة محروقات تابعة للنظام في القنيطرة جنوب سوريا. وقال في بيان «انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محطة سادكوب للمحروقات، التابعة لحكومة النظام، الواقعة على طريق دمشق - القنيطرة، مما خلف أضرارا مادية كبيرة، قدرت بعشرات الملايين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استمرار أزمة المحروقات الخانقة، التي تعيشها جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، رغم وصول عدد من ناقلات النفط.

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