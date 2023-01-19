شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم إيرادات السياحة ومواجهة الدروس الخصوصية أبرزها.. 5 طلبات مناقشة أمام "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يحدد المجلس خلال جلسات الأحد والإثنين موعد مناقشة 5 طلبات حول تعظيم الإيرادات السياحية، ومواجهة الدروس الخصوصية.

من المقرر أن تحدد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل موعد بحث طلبا مناقشة عامة، الأول مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.



اما طلب المناقشة الثاني مقدم من النائبة ريهام عفيفي وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

وفى الجلسة العامة يوم الإثنين يحدد المجلس موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة الأول مقدم من النائـب نبيـل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.



اما طلب المناقشة العامة الثاني مقدم من النائب عـاطف علـم الـدين و أكثـر مـن عشـرين عضـواً ، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية.



فيما يستوضح طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـى وعشرين عضواً، سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.