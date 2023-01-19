شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتوج بجائزة جديد داخل ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق محمد صلاح المحترف المصري بصفوف ليفربول، على فوزه بجائزة جديدة مع الفريق الإنجليزي.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، متفوقًا على أليسون بيكر حارس مرمى الفريق.

وقال صلاح للموقع الرسمي لنادي ليفربول: من الجيد دائمًا الفوز بها، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، نعلم جميعًا أنه يجب علينا القيامبعمل أفضل ونأمل أن تكون النتائج أفضل في المباريات القليلة القادمة.

وأضاف: كان اللاعبون متحمسين للغاية بعد المباراة في ولفرهامبتون، لدينا مجموعة جيدة حقًا، واللاعبون في كل مكان يحاولون التمسكببعضهم البعض ورفع بعضهم البعض، أعتقد أننا نتمتع بهذه الأجواء الجيدة في غرفة الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك في المباريات القادمة.

وتابع: كما قلت سابقًا، لدينا مجموعة جيدة حقًا، لقد شاركت في ثلاثة أو أربعة فرق، لدينا مجموعة لا تصدق، أحاول دائمًا مساعدة اللاعبينالشباب، والأشخاص ذوي الخبرة يحاولون دائمًا التزام الهدوء في الموقف وننصح اللاعبين الشباب بالبقاء هادئين.

وختم: الوضع صعب، لكنني أعتقد أننا سنمر بذلك ونجعله أفضل.