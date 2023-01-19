الرئاسة الأوكرانية: «الوقت حان للتوقف» عن الخوف من بوتين

كرّرت أوكرانيا الخميس مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها دبابات و«التوقف» عن الخوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيداً مع موسكو.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على «تويتر» «ليس هناك محظورات. من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمراً واحداً: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات. إنه المفتاح لوضع حد للحرب. حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين واجتياز المرحلة الأخيرة».