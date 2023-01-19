الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع «سيزر» طلبتها من فرنسا

دبابة من طراز Leopard 2 A7 تابعة للقوات المسلحة الألمانية (أ ف ب).

قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع «سيزر» بعيدة المدى فرنسية الصنع، علماً أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وقال وزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن في بيان إن الحكومة، بدعم من البرلمان، «قررت أن تمنح كل قطع المدفعية الـ19 الفرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا»، وذلك في وقت أعلنت دول غربية عدة منح كييف اسلحة ثقيلة.