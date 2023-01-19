ماجد المهندس واحلام يحييان حفلاً في ختام خليجي البصرة

وخلال استراحة شوطي المباراة النهائية، بدأ المهندس الحفل بالنشيد الوطني العراقي وسط تفاعل كبير من الجماهير في ملعب جذع النخلة، فيما شاركت الفنانة أحلام أيضا باغنية تخص البطولة الخليجية.

وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة الإماراتية أحلام وصلا في وقت سابق اليوم الى البصرة للمشاركة في احياء الحفل الختامي لخليجي 25.



ويلعب العراق امام عمان مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 25 في البصرة.