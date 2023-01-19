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ماجد المهندس واحلام يحييان حفلاً في ختام خليجي البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444894-638097442792776268.jpg
خليجي 25

2023-01-19 | 17:53

ماجد المهندس واحلام يحييان حفلاً في ختام خليجي البصرة

3,009 مشاهدة

احيا الفنان ماجد المهندس، والفنانة الاماراتية أحلام حفل نهائي بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.
وخلال استراحة شوطي المباراة النهائية، بدأ المهندس الحفل بالنشيد الوطني العراقي وسط تفاعل كبير من الجماهير في ملعب جذع النخلة، فيما شاركت الفنانة أحلام أيضا باغنية تخص البطولة الخليجية.

وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة الإماراتية أحلام وصلا في وقت سابق اليوم الى البصرة للمشاركة في احياء الحفل الختامي لخليجي 25.


ويلعب العراق امام عمان مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 25 في البصرة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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