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انت الان تتابع خبر ماجد المهندس واحلام يحييان حفلاً في ختام خليجي البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444894-638097442792776268.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-19 | 17:53
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احيا الفنان ماجد المهندس، والفنانة الاماراتية أحلام حفل نهائي بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.
وخلال استراحة شوطي المباراة النهائية، بدأ المهندس الحفل بالنشيد الوطني العراقي وسط تفاعل كبير من الجماهير في ملعب جذع النخلة، فيما شاركت الفنانة أحلام أيضا باغنية تخص البطولة الخليجية.
وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة الإماراتية أحلام وصلا في وقت سابق اليوم الى البصرة للمشاركة في احياء الحفل الختامي لخليجي 25.
ويلعب العراق امام عمان مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 25 في البصرة.
وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة الإماراتية أحلام وصلا في وقت سابق اليوم الى البصرة للمشاركة في احياء الحفل الختامي لخليجي 25.
ويلعب العراق امام عمان مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 25 في البصرة.