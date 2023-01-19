شكرا لقرائتكم خبر طالبان للأمم المتحدة: إجراءاتكم لن تحرر المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف متقي، لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كابول «تم فرض عقوبات على أفغانستان، وتم فرض عقوبات على النظام المصرفي، ورجال الأعمال لدينا يواجهون صعوبات خطيرة ولا يمكنهم حتى تحويل الأموال إلى الخارج لاستيراد الغذاء والوقود».وتساءل متقي «ما هو الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والذي يمكنني نقله إلى قادتي وشعبي؟»، ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية تسجيلا لمحادثة أمينة محمد مع متقي.
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