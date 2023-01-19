الحوثي يرسل الصيادين إلى جبهات الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أعقاب تجنيد شباب الجامعات والمدارس والفئات المهمشة باليمن، اتجهت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الصيادين لتجنيدهم قسرا، وإرسالهم إلى محرقة الموت على جبهات النار.

ويأتي توجه الحوثي نحو الصيادين بالتواكب مع تأسيس ميليشيات بحرية للدفاع الساحلي كقوة بوحدات متخصصة، حيث دفع بالإرهابي الأكثر تطرفا عقيل الشامي إلى تصدر مشهد تجنيد الصيادين وقيادة هذه القوة، إلى جانب قوة أخرى يقودها القيادي منصور السعادي، المدرج عالميا بلائحة الإرهاب، وفق مصادر موقع (العين الإخباري).

ويتخذ الشامي من محافظتي حجة، والحديدة المشمولة باتفاق سلام أممي، مقرا له لتشكيل ميليشياته البحرية الجديدة، والتي جُل عناصرها من الصيادين، لتولي مهام بحرية في التهريب ومهاجمة سفن الشحن بالبحر الأحمر.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي عملت خلال عقيل الشامي على استقطاب عدد كبير من الأطفال والشباب، من أبناء العاملين في قطاع الصيد التقليدي، ومن سبق لهم العمل في الصيد والمهام البحرية، سواء النقل أو التهريب.

وأكدت أن الميليشيات الحوثية شكلت قوة بحرية ودفاعا ساحليا بوحدات متخصصة، مكونة من 5 ألوية عسكرية، لتكون تابعة للشامي المقرب من زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي، الذي منحه رتبة لواء رغم حداثة سنه.

ووفق المصادر، فإن الميليشيات وبدعم إيراني، تركز على الأطفال الذين تقترب أعمارهم من 13 عاما، ويشاركون أهاليهم في أعمال الصيد واجتياز البحر، لإدخالهم معسكرات خاصة، تبدأ بالتعليم الديني الطائفي المتطرف، أو ما تسميه الميليشيات «التربية الجهادية»، وبعد ذلك تدريبهم عسكريا ضمن مجاميع الميليشيات البحرية التي يتم تشكيلها في الحديدة. ورفض القيادي الحوثي عقيل الشامي، المشرف على تشكيل القوات البحرية والدفاع الساحلي، السماح للجنة فنية مدعومة من الأمم المتحدة قدمت من صنعاء، دخول معسكراته، وذلك رغم وجود ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات، إضافة إلى ممثلين لجهات أخرى حوثية.

في المقابل، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي المجتمع الدولي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية على اليمنيين، وقال خلال لقائه مديرة دائرة الشرق الأوسط بمنظمة بيرجهوف، الألمانية أوليفر ويلس، إن الجذور الحقيقية للقضية اليمنية هي الأهم، كأساس لبناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والمستقبل الأفضل. وجرى خلال اللقاء استعراض التحديثات المتعلقة بمستجدات الشأن اليمني.

عقيل الشامي







يقود ألوية النصر الحوثية الإرهابية بمحافظة حجة والحديدة



أخطر القيادات العسكرية في تهامة بعد الإرهابي يوسف المداني



يشرف بشكل مباشر على كل أنشطة التهريب التي تنفذها الميليشيات



لديه علاقات بمافيا التهريب الدولية في القرن الأفريقي



مشاهدات يمنية