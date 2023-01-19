شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تسهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مساهمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

وتستهدف خطة العام الجاري 2022/2023، استكمال مشروعات المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بحوالي 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وكذا تستهدف الخطة، محطة معالجة "الشيخ شبيكة" بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بتكلفة تبلغ 525 مليون جنيه، وبشكل عام، فإن طاقة محطات معالجة الصرف الصحي المستهدف إنشائها / تطويرها تبلغ 122369 ألف م 3/ يوم، فيما يبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي التقليدية 1361مشروعًا، أما أطوال شبكات المياه المضافة، فتبلغ 10312كيلو متر طولى، وطاقة محطات تنقية مياه الشرب المستهدف إنشائها / تطويرها 205 ألف م 3 يوم، فيما بلغ عدد الآبار 106.

ويشار إلي أن الحكومة تضع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتي تسعي لرفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.