شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق حملات لتوعية الشباب وتجميل الميادين وصيانة أعمدة الإنارة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانات التدريب والتثقيف، والعلاقات العامة، والعمال والفلاحين بقسم روض الفرج، ندوة بعنوان "الوقاية من الإدمان"، لتوعية شباب الحي.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم التبين، فاعلية للامتحان الفوري لمحو الأمية ضمن مبادرة "أنت عظيمة" بمركز شباب التبين بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع القاهرة إدارة التبين.

كما تواصل أمانة العمال وشياخة الجيارة بقسم الأزبكية، الفاعلية اليومية لـ توزيع 500 وجبة على الأسر الغير قادرة من اهالينا فى الدائرة.

وفي محافظة الجيزة

أقامت أمانة مركز أبو النمرس، منفذًا لبيع السلع الغذائية بوحدة زاوية أبو مسلم دعمًا لمبادرات الدولة لمحاربة الغلاء، بطرح كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق لأهالي زاوية أبو مسلم بأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، احتفالية "قادرون باختلاف" لإدخال البهجة على الأطفال ذوي القدرات الخاصة في جو من البهجة والسعادة، وتضمن برنامج الحفل الألعاب الترفيهية بمشاركة أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة، وفقرة للتنورة، كما تم تقديم عرض بعنوان لآ للتنمر قدموه أبنائنا ذوي الهمم، وتم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين بالاحتفالية.

كما تواصل أمانة قسم إمبابة، المراجعات النهائية للطلبة بمختلف المراحل التعليمية بتنفيذ المراجعة الخاصة بمادة التاريخ للصف الأول الثانوى وسط إقبال وترحيب كبير من الطلبة والطالبات.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، زيارة للإدارة التعليمية لمتابعة امتحانات نصف العام للإطمئنان على تهيئة الأجواء للطالب لمساعدته على التركيز والتأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

كما شاركت أمانة قسم الجيزة، فى تجريد وتمهيد شوارع المنيب، وحل مشكلات الصرف الصحي والمياه ورفع أكوام القمامة من على جانبي الطريق وذلك بمعدات حي جنوب الجيزة.

كما نجحت أمانة مركز العياط، في إبرام الصلح بين عائلتي التاجر والصعيدي بقرية كفر الرفاعي ووجهت أمانة الحزب الشكر لهيئة التحكيم والعائلتين للاحتكام لعين العقل ودرء الفتنة.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، ندوة تحت عنوان "ترشيد الإنفاق تناولت كيفية توعية السيدات بترشيد الاتفاق والاستهلاك"، وفى حضور عدد كبير من الأمهات من مختلف الأعمار، وتم شرح وسائل ترشيد الإنفاق لمواجهة موجة الغلاء وأعباء المعيشة فى مجال استهلاك الغذاء أو الكهرباء أو الملبس وكذلك تناسب القوة الشرائية مع دخل الأسرة.

كما أطلقت أمانة قسم الحوامدية، الصالون النسائي الشهري بمشاركة أمينات المرأة بالوحدات الحزبية التابعة الذي يبحث في متطلبات السيدات من أهالي الحوامدية وتحديدًا الملفات الأكثر احتياجًا، وأسفر الصالون الأول عن إطلاق قافلة طبية مجانية الأسبوع المقبل تخدم الفئات الأكثر احتياجًا بالإضافة إلي تنفيذ معرض للمشغولات اليدوية وعمل دورة تدريبية لتعليم الخياطة وندوة عن التربية الإيجابية.

وفي محافظة السويس

تواصل أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، إطلاق البرنامج التدريبى للكوادر الحزبية، وتناول البرنامج "من نحن، والتسويق للحزب، ولمحة عن الدستور، وخريطة الأحزاب"، وشهد البرنامج أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الأمانات النوعية بالحزب.

وفى محافظة جنوب سيناء

إختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، معسكر الأكاديميات العربية لكرة القدم المقامة علي ملاعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وفي ختام المعسكر، وزع الجوائز علي كافة الفرق العربية المشاركة وجوائز المراكز الأولي وأفضل أخلاق رياضية والناشئين وقامت اللجنة المنظمة والفرق المشاركة بتكريم، أمانة الحزب بالمحافظة، علي رعايتها للمعسكر والإهتمام بالجميع والتواصل الدائم، كما كرمت اللجنة مديرية الشباب والرياضة وعددًا من أعضاء الحزب بالمحافظة، ووجهت الشكر للحزب علي الإهتمام بالرياضة بصفة عامة.

وفي محافظة بورسعيد،

قامت الأمانات النوعية والأقسام بالمحافظة، بتوزيع عددا كبيرا من المساعدات العينية للبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، ففي أمانة العمال والفلاحين، قامت بالتوزيع على العاملين بالمنطقة الحرة للاستثمار، من الأسر الأولى بالرعاية، وفي أمانة المرأة، قام أعضاء الأمانة، بتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في مقر الحزب بنطاق حي الشرق، وفي أمانة الضواحي، قام العديد من الشباب بالأمانة بتوزيع البطاطين على الأهالي في المنازل للأسر الأولى بالرعاية، وفي قسم المناخ، قام أعضاء الأمانة بتوزيع البطاطين في شتى الوحدات الحزبية على الأسر الأولى بالرعاية.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز ومدينة بلاط، قافلة طبية مجانية، في قرية تنيدة، وشملت تخصصات طبية مختلفة بالوحدة الصحية، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي المدينة والفئات الأولي بالرعاية بإجمالي 57 مواطنا في تخصصات منها "باطنة، ونساء وتنظيم الأسرة، وأسنان، وأنف وأذن، وأطفال"، ووقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية ومسابقة سياحية لمواطني المركز بمقر مركز شباب المدينة، وتضمنت الندوة، بأبرز معالم المحافظة السياحية والأثرية ومقومات السياحة بالوادي الجديد والسياحات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا مثل سياحة التأمل والسياحة العلاجية.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانة مركز الضبعة، المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، بمشاركة نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد، والتى لاقت حضور كبير من الطلاب والطالبات، وكانت في مادة الرياضيات.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانتا المرأة والتعليم والبحث العلمي، تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فى الوحدة الحزبية بشبراملس، حيث بدأت فى مادة اللغة العربية بواسطة أفضل المعلمين الأوائل.

كما تواصل أمانة مركز المحلة، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم القافلة الطبية المجانية، الشاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية صفط تراب، بعد انتهاء القافلة الأولي مباشرة، شاملة كافة التخصصات وتستمر لمدة يومان.

كما قامت أمانة قسم ثالث المحلة، بجولة مسائية لمتابعة أعمال الصيانة للأعمال الكهربائية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة أبو الفضل، وتحديدا بشارع أحمد الهنيدي بناء على الشكوى المقدمة من الأهالي لعدم إنارة الشارع وبعض من الشوارع الأخرى الفرعية.

كما عقدت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، محاضرة توعوية، تحت عنوان "إحتواء الأبناء في سن المراهقة أساليب ونتائج".

وفي محافظة دمياط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فى جميع المواد الدراسية المختلفة، بمشاركة نخبة من أساتذة المواد، حيث شهدت المراجعات إقبالا كثيفا من الطلاب والطالبات في المشاركة، وكانت في مادة اللغة الإنجليزية.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، حملة نظافة، لجمع وإزالة القمامة، وذلك بالتعاون مع شركة نهضة مصر، كما قامت الأمانة بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بالتعاون مع شركة الكهرباء.

كما قامت أمانة الرمل ثانِ بتكريم الطلبة بإدارة شرق التعليمية، بمدرسة السيوف الابتدائية الحاصلين على المركز الأول على مستوى المدارس الحكومية بشرق والمركز الثاني على مستوى المدارس الخاصة.

كما نظمت أمانة الشئون الاقتصادية بدائرة ثالث المنتزة، يوم ترفيهي للأطفال الأيتام ومسابقات ترفيهية وتوزيع وجبات وعصائر وجوائز عينية على الأطفال.

كما نظمت بعض الأمانات بالمحافظة، بتنظيم مراجعات مجانية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية بعدد من المواد الدراسية قبل الامتحانات تيسيرًا على أولياء الأمور، حيث قامت أمانة اللبان بعمل مراجعة نهائية لمادة الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى مراجعة لمادة اللغة العربية، كما قامت أمانة الشباب بدائرة الرمل ثانِ باستكمال المراجعات النهائية لمادة الدراسات الإجتماعية للصف السادس الإبتدائي.

وفي محافظة شمال سيناء

أطلقت أمانة مدينة بئر العبد، حملة لنظافة وتجميل داخل المدينة في الميادين والشوارع الرئيسية والطرق ومقرات الخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.