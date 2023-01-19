النائبة مرثا محروس: قرارات الحكومة بشأن الفلاحين خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعى

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيادة سعر توريد إردب القمح من المزاعين، يحمل في طياته رسالة تشجيع ودعم للصناعة والزراعة المصرية نظرا لما يتيحه من تشجيع للمزارعين المصريين بتوريد كمية أكبر من القمح في ظل سعي الحكومة لتوفير مخزون احتياطي من السلع الاستراتيجية.

وأضافت مرثا محروس، أن ذلك سوف يعود بالنفع علي البيئة الاقتصادية المصرية أولا والمواطن المصري ثانيا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلي أن الدولة تفعل ما في وسعها لسد الفجوة الاحتياجية الاستيرادية.

ولفتت النائبة مرثا محروس الى أن زيارة الرئيس السيسي لمدينة شربين ولقائه بالمزارعين "موقف إنساني وطني من الدرجة الأولي" والخروج بقرارت بعده يؤكد علي مدي شعور ووعي القيادة السياسية بالوضع العام، واصفة زيادة سعر التوريد بأنه "جبر خاطر" للمزارع المصري.

وذكرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم الحكومة للفلاحين خطوة هامة في ملف دعم القطاع الزراعي المصري وأن حماية حقوق الفلاحين والمزارعين يعزز من وجود الاستقرار المجتمعي فضلا عن جهود الدولة المستمرة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.