شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ محمد إسماعيل نائب التنسيقية فى دائرته بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،من نشاطه فى دائرته، حيث يعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وأجرى النائب محمد إسماعيل جولة ميدانية استمع فيها لمشاكل أهالي منطقة كوبري الناموس، والسعي الي توصيلها للجهات المختصة، وقال إن دورنا الأساسي هو توصيل صوت المواطن.

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصل جولاته الميدانية بدائرته بالإسكندرية، حيث أجرى جولة ميداينة في شارع الرضا متفرع من شارع السعداء للسماع إلى مشاكل المواطنين والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

كما أجرى النائب محمد إسماعيل جولة ميدانية أخرى في منطقة القلعة للسماع إلى مشاكل الأهالى، والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .