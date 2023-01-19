شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية: ندعم الحوار الوطنى بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بيانا اليوم أكد خلاله أن جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف تدعم بقوة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه الحوار الوطني نقاش يفيد الجميع الوطن والمواطن.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا إن مجلس أمناء الحوار الوطني قاموا بدور هام خلال الفترة الراهنة ، موجها الشكر لجميع مجلس أمناء الحوار الوطني قائلا :" نشكركم علي دوركم العظيم الذى سيذكره التاريخ ".

وأضاف "مطر" :" نرفض أي محاولات خبيثة لتشويه الحوار الوطني " مؤكدا أن كل من يحاولون تشويه الحوار الوطني يبعث بمقدرات المصريين ويعمل لصالح أعداء مصر" مضيفا:" أن جميع القضايا التي جاءت بطاولة الحوار الوطني تمس المواطن المصري وأن طرحها للحوار لصالح الجميع".

بدوره قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن إنطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الايام القادمة يمثل تقله نوعية للحياة السياسية خاصة وأنه سيتم طرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حوار حر ليس به محاذير او تقييد الامر الذي يؤكد ان مصر مقبلة علي مرحلة جديدة ونقطة فارقة تعد بمثابة ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تسع للجميع .

وقال اللواء رؤوف ان جلسات الحوار ستساهم بشكل مباشر في بناء وصناعة كوادر سياسية قادرة علي ان تثري التجربة الديمقراطية والحزبية خاصة وان الدعوة جاءت من قبل رئيس الجمهورية الامر الذي جعلنا امام تجربه ملهمة ذات ابعاد وطنية يتم خلالها تبادل الرؤوي والافكار بين كافة اطياف ومكونات المجتمع المصري , سواء أحزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة يشارك فيها الجميع .

وأضاف أهمية الحوار تكمن ايضا في أنه سيضم كل فئات الشعب المصري مهما اختلفت انتماءاتهم لان الاختلاف سنه كونية ولكن الحوار سوف يصل بنا الي حلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن ، ومن خلال هذا الحوار الوطنى المثمر سيتم ايضا تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر".

من جانبه أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن الحوار الوطني صنع حالة من الحركة الوطنية للأحزاب السياسية ، مؤكدا أن تبادل الآراء حول القضايا ينتج أفكارا تواجه التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "السادات" : أفضل شيء لإنهاء الأزمات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية تنتهي بفتح حوار حولها ووضع حلولا لإنهائها "

بدوره أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إننا أمام مفهوم جديد لخلق نظام ديمقراطى يشمل كل القوى السياسية ويعتمد بشكل أساسى على تبادل الرؤى والأفكار وتوحيد القوى السياسية وكافة القطاعات للسير بالمجتمع نحو خلق ديمقراطية تشمل الجميع وتخرج بالوطن من عنق الزجاجة لبر الأمان من كافة النواحى.

أضاف "درويش" إلي أن النظام الديمقراطية في مختلف دول العالم أساسها عمل إصلاحات ومواجهة أي قصور وبيروقراطية وروتين .

أوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى دعوة لكل القوى السياسية بكافة طوائفها لتجمع على مسار واحد للخروج بأجندة موحدة ورؤية ثاقبة تقوم على الدراسات العلمية المتأنية من خلال حوارات جادة ومثمرة تؤدى لإنتاج حلول لكافة المشكلات التي واجهت الوطن في مراحل سابقة .

من جانبه أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أن مجلس الحوار الوطني استطاع أن يتلقي جميع القضايا التي تشغل بال المصريين وهو ما يجب أن يشكر عليه" مشيرا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية شكل لجنة لاختيار أفضل شخصيات من كوادره لتمثل التحالف بجلسات الحوار الوطني.

وقال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين: الحوار الوطنى فرصة للأحزاب السياسية كى تسعى إلى إيجاد نفسها وتطوير نفسها للعودة للحياة السياسية بمفهوم جديد يؤدى إلى جمهورية جديدة تشمل كل القوى السياسية.