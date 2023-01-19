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النائب محمد عبدالعزيز يعلن الموافقة على إنشاء مكتب بريد متطور بحى غرب شبرا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الموافقة على عمل مكتب بريد السعادة والتعاون بدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة، استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه.

 

وقال النائب محمد عبد العزيز، إنه استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه والذي ناقشته لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2023، تم عقد اجتماع بمكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور عبد العظيم مصطفى مدير البريد بالقليوبية واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة و النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين أعضاء مجلس النواب.

 

وأشار النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أنه تم الاتفاق على إنشاء مكتب بريد متطور لمدينة السعادة والتعاون بشبرا الخيمة بدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة وعلى مساحة 100 متر مربع وتجرى المعاينة لبدء التنفيذ الأحد القادم.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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