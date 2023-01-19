شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة الصحفيين تعلن النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن نقابة الصحفيين، عصر اليوم، الخميس، النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، فى حضور المحكمين الذين قاموا بتقييم الأعمال هذا العام.

وكانت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أكدت من قبل إعلان النتيجة النهائية للمسابقة الخميس الموافق 19/1/2023 فى حضور المحكمين الذين قاموا بتقييم الأعمال هذا العام.

وأضافت عضو المجلس، أنه سيتم تكريم المحكمين وإهدائهم درع نقابة الصحفيين لجهودهم العظيمة فى تحكيم المسابقة.

يذكر أنه تنافس هذا العام 428 زميلة وزميلا على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال عام 2021، فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.